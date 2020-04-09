Gorillaz выпустила клип о борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5d6270ee-7b15-11ea-b91b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gorillaz/youtube.com

Британская «виртуальная» группа Gorillaz опубликовала клип, анимационные участники которой вышли на борьбу с коронавирусом. Видео стало сопровождением к новой песне под названием Aries.

У ролика простой сюжет: группа Gorillaz едет по опустевшим улицам, и в один момент басист коллектива, Мердок, достаёт шприц, предположительно содержащий вакцину от вируса. В самом конце ролика фронтмен группы, 2D, обращается к зрителям.

Убедитесь, что вы дома, в безопасности и на волне. И да, продолжайте мыть руки, — говорит он.

Aries стал частью серии синглов группы с альбома Song Machine, который позже планируют выпустить артисты. В записи композиции приняли участие британская певица Джорджия и Питер Хук, известный как басист манчестерских групп Joy Division и New Order.

В декабре коллектив Gorillaz опубликовал документальный фильм о себе. Картина под названием Gorillaz: Reject Flase Icons, разделённая на три части, появилась в свободном доступе на YouTube, писал NEWS.ru.