Скрыть меню
Рубрики
Медиа
Архив
Последнее мнение
Все мнения
Михаил Щипанов
Американская группа Devo представила свою коллекцию предметов для защиты от заражения коронавирусом. Предметы доступны на сайте коллектива.
Артисты продают медицинские маски и отличительный знак группы: красный энергетический купол, к которому прикрепили пластиковое забрало. Кроме того, желающие могут купить тематические футболки.
Защитите себя от невидимых частиц и нежелательных телесных жидкостей с помощью специализированного защитного комплекта, — говорится в сообщении.
Защитите себя от невидимых частиц и нежелательных телесных жидкостей с помощью специализированного защитного комплекта, — говорится в сообщении.
Newly launched Official DEVO Online Store OPEN NOW! Personal Protection Equipment & more! https://t.co/UEx2olS2wq pic.twitter.com/it6aK3fmLg— DEVO (@DEVO) May 15, 2020
Newly launched Official DEVO Online Store OPEN NOW! Personal Protection Equipment & more! https://t.co/UEx2olS2wq pic.twitter.com/it6aK3fmLg
Как писал NEWS.ru, американская группа My Chemical Romance начала продавать защитные маски. Вырученные от продажи деньги пойдут в фонд MusiCares, помогающий музыкантам, пострадавшим от пандемии коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен
Yandex Zen
Facebook
Twitter
VKontakte
Odnoklassniki
Telegram
Youtube
В Великобритании телезрители называли лучшую песню в истории международного песенного конкурса «Евровидение». Такой композицией стала Waterloo группы ABBA.
17 мая, в воскресенье, состоялось шоу Eurovision: Come Together, во время которого зрители голосовали за треки участников состязания, сообщает Sky News. Шведский коллектив исполнил Waterloo в 1974 году на Евровидении,...
Группа Devo выпустила защиту от заражения коронавирусом