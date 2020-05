Группа Devo выпустила защиту от заражения коронавирусом

Артисты продают медицинские маски и отличительный знак группы: красный энергетический купол, к которому прикрепили пластиковое забрало. Кроме того, желающие могут купить тематические футболки.

Newly launched Official DEVO Online Store OPEN NOW! Personal Protection Equipment & more! https://t.co/UEx2olS2wq pic.twitter.com/it6aK3fmLg