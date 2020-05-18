Группа Devo выпустила защиту от заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/fd335788-98f6-11ea-9976-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.clubdevo.com

Американская группа Devo представила свою коллекцию предметов для защиты от заражения коронавирусом. Предметы доступны на сайте коллектива.

Артисты продают медицинские маски и отличительный знак группы: красный энергетический купол, к которому прикрепили пластиковое забрало. Кроме того, желающие могут купить тематические футболки.

Защитите себя от невидимых частиц и нежелательных телесных жидкостей с помощью специализированного защитного комплекта, — говорится в сообщении.

Newly launched Official DEVO Online Store OPEN NOW! Personal Protection Equipment & more! https://t.co/UEx2olS2wq pic.twitter.com/it6aK3fmLg — DEVO (@DEVO) May 15, 2020

Как писал NEWS.ru, американская группа My Chemical Romance начала продавать защитные маски. Вырученные от продажи деньги пойдут в фонд MusiCares, помогающий музыкантам, пострадавшим от пандемии коронавируса.