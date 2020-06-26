Группа alt-J отложила российские концерты из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/b37d1422-b7bd-11ea-b88c-fa163e074e61_660.jpg Группа alt-J Фото: unrealaltj/instagram.com

Британская группа alt-J перенесла свои российские концерты на 2021 год. Решение связано с запретами на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Изначально коллектив должен был отыграть в этом году 14 июля в Санкт-Петербурге и 15 июля в Москве. Теперь мероприятия пройдут в питерском клубе «Морзе» и 13 июля и московском Adrenaline Stadium 14 июля, сообщают организаторы.

Все приобретенные ранее билеты действительны на новую дату. Просто приходите с ними на концерт, — говорится в сообщении.

Ранее финская группа Poets of the Fall перенесла свои российские концерты на 2021 год из-за пандемии COVID-19. Новый тур начнётся 31 октября в столичном клубе «1930» и завершится на краснодарской площадке «Кроп Arena», писал NEWS.ru.