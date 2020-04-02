Граймс предложила поклонникам доснять её новый клип

Канадская исполнительница Клэр Буше, известная как Граймс, опубликовала «сырую» версию клипа и предложила всем желающим доработать оформление ролика.
На опубликованном видео на песню You'll Miss Me When I'm Not Around с нового альбома беременная Граймс танцует с саблей в чёрном платье на фоне зелёного хромакея. В конце она раскрывает за спиной стальные механические крылья.
Певица сообщила, что участники проекта могут выкладывать свои варианты в Twitter, помечая их хештегом #grimesartkit.
Как писал NEWS.ru, Граймс завела страницы в соцсетях для своего будущего ребёнка от миллиардера Илона Маска.
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