Граймс предложила поклонникам доснять её новый клип

https://static.news.ru/photo/d80e8bfa-74be-11ea-90ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Канадская исполнительница Клэр Буше, известная как Граймс, опубликовала «сырую» версию клипа и предложила всем желающим доработать оформление ролика.

На опубликованном видео на песню You'll Miss Me When I'm Not Around с нового альбома беременная Граймс танцует с саблей в чёрном платье на фоне зелёного хромакея. В конце она раскрывает за спиной стальные механические крылья.

Певица сообщила, что участники проекта могут выкладывать свои варианты в Twitter, помечая их хештегом #grimesartkit.

Как писал NEWS.ru, Граймс завела страницы в соцсетях для своего будущего ребёнка от миллиардера Илона Маска.