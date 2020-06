Гитару лидера Nirvana продали за рекордные $6 млн

https://static.news.ru/photo/6fcb4b4c-b487-11ea-8a89-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/JuliensAuctions

Акустическая гитара американского музыканта Курта Кобейна, известного как лидер группы Nirvana, была продана за рекордные $6 млн. Прогнозируемая стоимость лота составляла почти $1 млн.

На инструменте Martin D-18E 1959 года выпуска Кобейн играл на легендарном концерте группы MTV Unplugged in New York в 1993 году, незадолго до своей смерти. Видеозапись концерта была выпущена уже после самоубийства музыканта в 1994 году и стала одной из самых знаменитых концертных записей Nirvana, пластинка Unplugged in New York победила на премии «Грэмми» в 1996 году в номинации «Лучший альтернативный альбом».

Торги провёл американский аукционный дом Julien's Auctions 19 и 20 июня 2020 года, и сейчас сообщил о результатах распродажи.

Ранее стало известно, что на торгах Julien's Auctions продали уникальную гитару за $563 тысячи при прогнозируемой стоимости в $400–600 тысяч. Электрогитара Blue Angel изготовлена в 1984 году и долгое время считалась утерянной, писал NEWS.ru.