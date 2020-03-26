https://static.news.ru/photo/61940ac0-6e8f-11ea-b667-fa163e074e61_660.jpg Гарри Стайлз Фото: Kristin Callahan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский певец и бывший участник группы One Direction Гарри Стайлз отложил свой первый приезд в Россию с концертом. Музыкант принял решение после запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Выступление, которое должно было состояться в Москве 3 июня во дворце спорта «Мегаспорт», теперь пройдёт 30 марта 2021 года на той же площадке, указано в Twitter Стайлза.

Каждый, кто знаком со мной, знает, что концерты всегда были любимой частью моей музыкальной деятельности. Как бы то ни было, безопасность и защита гастрольной команды, поклонников и всех в мире всегда в приоритете, — написал артист.

Anyone who knows me, knows that performing has always been my favorite part of working in music.



However, during times like these, the safety and protection of touring crew, fans, and everyone else around the world is an immediate priority. pic.twitter.com/RgRPP17rb6 — Harry Styles. (@Harry_Styles) March 25, 2020

Перенос выступлений коснулся ещё 24 европейских городов, где певец планировал сыграть в этом году.

Как писал NEWS.ru, группы из США Sons of Apollo, SWMRS и Cage The Elephant не приедут в Россию. Своё решение музыканты связали с опасениями по поводу распространения коронавируса.