Гарри Стайлз Гарри Стайлз Фото: Kristin Callahan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский певец и бывший участник группы One Direction Гарри Стайлз отложил свой первый приезд в Россию с концертом. Музыкант принял решение после запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Выступление, которое должно было состояться в Москве 3 июня во дворце спорта «Мегаспорт», теперь пройдёт 30 марта 2021 года на той же площадке, указано в Twitter Стайлза.

Каждый, кто знаком со мной, знает, что концерты всегда были любимой частью моей музыкальной деятельности. Как бы то ни было, безопасность и защита гастрольной команды, поклонников и всех в мире всегда в приоритете, — написал артист.

Перенос выступлений коснулся ещё 24 европейских городов, где певец планировал сыграть в этом году.

Как писал NEWS.ru, группы из США Sons of Apollo, SWMRS и Cage The Elephant не приедут в Россию. Своё решение музыканты связали с опасениями по поводу распространения коронавируса.

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