Этот парень был из тех, кто сделал Depeche Mode: каким запомнится Флетчер Сооснователь культовой группы Depeche Mode Энди Флетчер не писал песни и не пел их, но стал легендой коллектива

Эндрю Флетчер / Фото Roland Owsnitzki/imago stock&people/Global Look Press

Его называли по-разному: Энди Флетчер, Флетч. Он был одним из основателей легендарной группы, связующим звеном между её участниками и всегда предпочитал оставаться в тени. Фанаты Depeche Mode даже не раз ставили под сомнение вклад музыканта в творчество группы, но факты говорят сами за себя. NEWS.ru рассказывает историю самого скрытого участника знаменитого коллектива.

Как примерный мальчик из воскресной школы создал Depeche Mode

Энди Флетчер родился 8 июля 1961 года в английском городе Ноттингеме в многодетной семье. С детства Флетч был примерным мальчиком: играл в футбол, ходил в воскресную школу, увлекался историей, а в свободное от занятий время разносил газеты, чтобы помочь родителям прокормить братьев и сестёр.

В 13 лет Флетчер начал учиться игре на гитаре, а к 17 свободно овладел клавишными. Родители видели, что сын всерьёз заинтересовался музыкой, но мечтали увидеть его страховым агентом. В школе Флетч подружился с Винсом Кларком, и вместе они в 1977 году организовали музыкальную группу No Romance In China.

Через три года Флетч и Кларк пригласили к себе Мартина Гора. Так No Romance In China превратилась в Composition of Sound. А через некоторое время в состав группы вошёл Дэйв Гаан, который и придумал коллективу новое название — Depeche Mode.

Винс Кларк вскоре расстался с группой, чтобы собрать Erasure и стать вместе с вокалистом Энди Беллом большой звездой, а к Depeche Mode присоединился Алан Уайлдер. В таком составе квартет покорил весь мир и стал одной из самых любимых групп в России.

«Бездельник» на заднем плане

Флетчер был частью Depeche Mode более 40 лет, участвовал в записи всех 14 студийных альбомов группы и в бесчисленных концертных выступлениях, но был единственным из команды, кто не писал песни и не пел на концертах.

Дэйв — певец, Мартин — автор песен, Алан — великий музыкант, а я просто бездельничаю, — пошутил Флетч в документальном фильме группы 1989 года.

Однако в поздних интервью он иначе описывал свою роль в группе. Флетчер взял на себя значительную часть деловых и юридических обязанностей, поскольку у Depeche Mode не было официального менеджера до 1994 года. После ухода гитариста и мультиинструменталиста Алана Уайлдера в 1995 году, сведшего Depeche Mode к трио, Флетчер приобрёл особое значение в качестве посредника и фактически решающего голоса в спорах между Гором и Гааном.

Фото: imago stock&people/Global Look Press. Depeche Mode, 1983 г.

Мне нравится быть на заднем плане. Я думаю, что у вас не может быть группы, когда каждый человек в группе стремится быть в центре внимания, — сказал Энди в разговоре с the Bohemian в 2009 году.

Группа Depeche Mode никогда не распадалась, но были времена, когда участники коллектива занимались своими личными делами. И Дэйв, и Мартин работали над сольными проектами. А Энди Флетчер стал успешным диджеем.

Я стараюсь играть много музыки, которая подходит для Depeche Mode. Но на самом деле я играю всё что угодно. Мне нравится поп-музыка, инди, техно, — сказал он Bohemian.

Кроме того, в 1990-е Флетч открыл ресторан Gascogne в лондонском районе Сент-Джонс-Вуд и успешно поддерживал его работу до своей смерти.

Депрессия, клаустрофобия и Зал славы рок-н-ролла

Однако были в биографии музыканта и тёмные пятна. В 1994 году Флетч впал в депрессию, вызванную напряжённостью в работе коллектива. Он покинул группу прямо посередине турне Devotional, из-за чего музыкантам пришлось взять Дэрила Бамонта, давнего друга Мартина. По этой причине Флетч потерял место управляющего финансами Depeche Mode.

Со слов Энди, он должен был ехать домой из-за беременности и скорых родов своей жены Грейн Мулан. Но на самом деле музыкант просто хотел отдохнуть. Вскоре к депрессии добавилась клаустрофобия, усугубившаяся на фоне стресса: Флетчер вместе с Гором первым услышал об уходе Алана Уайлдера из Depeche Mode.

В беседе с Die Welt в 2009 году Флетчер сказал, что группа особо ничем не занималась последние 15 лет.

Как рок-звезда ты становишься королём на одну ночь всякий раз, когда приезжаешь в город, особенно в Штатах. На одну ночь мы владели пабом, игорными столами, алкоголем и девушками. А на следующий вечер другой город был у наших ног. Но теперь у всех нас есть семьи и дети. Я единственный, кто остался в группе и кто любит выпить. Но такой образ жизни невозможно вести вечно, — сказал Флетчер.

7 ноября 2020 года всех участников группы Depeche Mode включили в Зал и музей славы рок-н-ролла. Хотя COVID-19 помешал музыкантам поехать в Кливленд, чтобы лично поучаствовать в церемонии, они всё же нашли способ выразить свою благодарность, записав совместное видео.