«Это бомба»: Земфира порадовала фанатов неожиданным релизом

Российская исполнительница Земфира Рамазанова выпустила мини-альбом под названием «Ах». Никаких анонсов о выходе новой пластинки певица не делала, тем не менее, поклонники остались крайне довольны неожиданным релизом и назвали его «бомбой».

Ах... Это любовь... Спасибо, Земфира! Это просто невероятно красиво, — восхищается фанатка певицы в комментариях под постом в Instagram.

Альбом состоит всего из четырёх треков: «Ах», «Почта», «Мелодрама» и «Гудбай». И, как отмечают многие поклонники Земфиры, пластинка идеально подходят для прослушивания во время летней прогулки по ночному городу. Тексты трёх новых песен Рамазановой («Гудбай» появился в Сети несколько раньше) в основном посвящены любви, романтике и ностальгии. Фанаты артистки, обсуждая новый альбом в группе Земфиры в VK, назвали его «бомбой».

«Ах» — третий по счёту релиз певицы в этом году. В феврале она впервые за 8 лет выпустила полноценный альбом «Бордерлайн», а после записала саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер».

Ранее Земфира намеревалась отсудить 1,5 млн рублей у писателя Евгения Гришковца, назвавшего её «наркоманкой», а после резко высказалась о «задротах», негативно оценивших её музыку.