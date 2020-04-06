Энрике Иглесиас показал видео подросшей дочери

https://static.news.ru/photo/ac6bc5de-780c-11ea-a24f-fa163e074e61_660.jpg Энрике Иглесиас Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Испанский певец Энрике Иглесиас показал видео со своей недавно родившейся дочерью. Его жена, бывшая российская теннисистка Анна Курникова, в феврале стала мамой в третий раз.

Иглесиас опубликовал ролик, на котором держит на коленях дочь и исполняет с ней танец в такт играющей на фоне песни.

Иглесиас ранее рассказал, что Курникова сама выбрала имя для ребёнка. Её назвали Маша (не Мария). Ранее певец опубликовал первое фото дочери.

Как писал NEWS.ru, Энрике Иглесиас и Рики Мартин собираются поехать в совместный тур. Гастроли начнутся 5 сентября в городе Феникс американского штата Аризона.