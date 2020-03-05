https://static.news.ru/photo/7c0304b4-5ef0-11ea-b65c-fa163e074e61_660.jpg Энрике Иглесиас Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Испанец Энрике Иглесиас и пуэрториканец Рики Мартин собираются поехать в совместный тур. Гастроли начнутся 5 сентября в городе Феникс американского штата Аризона.

О совместном путешествии Иглесиас и Мартин сообщили в соцсетях. Специальным гостем их шоу будет колумбийский исполнитель Себастьян Ятра.

Мы оба работаем над новой музыкой. Это исторический момент, так как мы давно хотели отправиться в такое турне. Шоу будет зрелищным, — цитирует Иглесиаса издание ET Canada.

На сайте испанского исполнителя указано , что он также выступит 30 мая в Москве и 1 июня в Сочи. Тур завершится 30 октября в городе Атланта штата Джорджия.

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