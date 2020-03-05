Испанец Энрике Иглесиас и пуэрториканец Рики Мартин собираются поехать в совместный тур. Гастроли начнутся 5 сентября в городе Феникс американского штата Аризона.
О совместном путешествии Иглесиас и Мартин сообщили в соцсетях. Специальным гостем их шоу будет колумбийский исполнитель Себастьян Ятра.
— Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)
#US& #CANADA!!! Excited to announce that Iâm going on tour with @ricky_martin& @SebastianYatra!!! An exclusive fan pre-sale will be March 11th at 10AM. The password is âEI2020â Donât miss it!!! #EnriqueRickyTour https://t.co/E2sphTS5j3 pic.twitter.com/oKnpjczLtS March 4, 2020
Мы оба работаем над новой музыкой. Это исторический момент, так как мы давно хотели отправиться в такое турне. Шоу будет зрелищным, —
цитируетИглесиаса издание ET Canada.
На сайте испанского исполнителя
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