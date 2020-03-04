https://static.news.ru/photo/0b63034e-5e00-11ea-bd18-fa163e074e61_660.jpg Вокалист My Chemical Romance Джерард Уэй Фото: Richard Isaac/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская группа My Chemical Romance анонсировала второе выступление в России. Оно состоится в Санкт-Петербурге.

Концерт пройдёт в Ледовом дворце 13 июля. О событии сообщили российские организаторы в Twitter.

В январе стало известно, что артисты дадут выступление 11 июля в Москве на фестивале Park Live. С ними в один день сыграют Sum 41 и Machine Gun Kelly.

Как писал NEWS.ru, группа My Chemical Romance анонсировала своё первое выступление впервые с 2013 года, когда коллектив распался. Шоу под названием «Возвращение» состоялось в Лос-Анджелесе 20 декабря.