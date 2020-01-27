https://static.news.ru/photo/e198f00e-40fa-11ea-927e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Isaac/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская группа My Chemical Romance даст концерт на московском летнем музыкальном фестивале Park Live в 2020 году.

Выступление состоится 11 июля в Парке Горького, и будет единственным в России. Билеты в продаже появятся 31 января, говорится в соцсети мероприятия.

Они воссоединились в конце прошлого года после шестилетнего перерыва и теперь готовы к солд-аутам по всему миру! — указано в сообщении.

На прошлой неделе организаторы Park Live анонсировали дополнительный уик-энд мероприятия. My Chemical Romance стали первыми объявленными артистами, которые выступят в эти дни.

Основной, второй, уик-энд события будет проходить с 17 по 19 июля в московском парке «Лужники».

Как писал NEWS.ru, хедлайнерами первого дня фестиваля станет группа Placebo, на следующий день гвоздём программы будут The Killers, и завершат уикенд The Offspring.