Организаторы фестиваля Park Live анонсировали дополнительный уикенд мероприятия.
Подробности в настоящее время неизвестны, но будущим гостям
Больше Park Live. Больше имён, — говорится в публикации фестиваля в Facebook.
Первая «глава» мероприятия будет проходить с 17 по 19 июля в московском парке «Лужники».
Как писал NEWS.ru, хедлайнерами первого дня фестиваля станет группа Placebo, на следующий день гвоздём программы будут The Killers, и завершат уикенд The Offspring.
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