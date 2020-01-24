https://static.news.ru/photo/86c6d5e4-3eb4-11ea-8e01-fa163e074e61_660.jpg Фото: parklivefest/facebook.com

Организаторы фестиваля Park Live анонсировали дополнительный уикенд мероприятия.

Подробности в настоящее время неизвестны, но будущим гостям пообещали раскрыть все детали позже.

Больше Park Live. Больше имён, — говорится в публикации фестиваля в Facebook.

Первая «глава» мероприятия будет проходить с 17 по 19 июля в московском парке «Лужники».

Как писал NEWS.ru, хедлайнерами первого дня фестиваля станет группа Placebo, на следующий день гвоздём программы будут The Killers, и завершат уикенд The Offspring.