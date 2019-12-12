Фото: Slavomir Kubes/CTK/Global Look Press

Американский музыкант Раким Майерс, известный как рэпер A$AP Rocky, дал концерт в Швеции впервые с тех пор, как его задержали в Стокгольме за драку в июле.

A$AP Rocky выступил в Стокгольме, находясь на сцене в клетке с танцовщицами, сообщает Reuters. Я собрал сегодня здесь всех не для того, чтобы поговорить о властях и политике Швеции и...