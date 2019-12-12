Группа The Offspring Группа The Offspring Фото: Slavomir Kubes/CTK/Global Look Press

Американская группа The Offspring станет хедлайнером третьего и заключительного дня летнего музыкального фестиваля Park Live в 2020 году.

В соцсети мероприятия указано, что выступление коллектива пройдёт в московском парке «Лужники» 19 июля.

Впервые The Offspring выступили в России в 2002 году во дворце спорта «Лужники».

Ранее стало известно, что хедлайнерами второго дня Park Live станет группа The Killers из Лас-Вегаса.

Как писал NEWS.ru, в сентябре компания Wargaming объявила о появлении группы The Offspring в World of Tanks. Музыкальный коллектив исполняет сет хитов в виртуальном ангаре игры.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях