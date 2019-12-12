Американская группа The Offspring станет хедлайнером третьего и заключительного дня летнего музыкального фестиваля Park Live в 2020 году.
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Впервые The Offspring выступили в России в 2002 году во дворце спорта «Лужники».
Ранее стало известно, что хедлайнерами второго дня Park Live станет группа The Killers из Лас-Вегаса.
Как писал NEWS.ru, в сентябре компания Wargaming объявила о появлении группы The Offspring в World of Tanks. Музыкальный коллектив исполняет сет хитов в виртуальном ангаре игры.
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