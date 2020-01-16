Британская группа Placebo станет хедлайнером летнего музыкального фестиваля Park Live в 2020 году.
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Однодневные билеты на 17 июля в продаже с 20 января, — говорится в сообщении.
Группа Placebo появилась в 1994 году. На счету коллектива семь альбомов, последний, Loud Like Love, вышел в 2013 году.
Ранее стало известно, что хедлайнером второго дня Park Live станет группа The Killers из Лас-Вегаса. Третий день возглавят калифорнийцы The Offspring, писал NEWS.ru.
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