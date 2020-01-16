https://static.news.ru/photo/666cd69a-3865-11ea-9bbb-fa163e074e61_660.jpg Placebo Фото: El Universal/ZUMAPRESS.com//Global Look Press

Британская группа Placebo станет хедлайнером летнего музыкального фестиваля Park Live в 2020 году.

В соцсети мероприятия указано , что выступление коллектива пройдёт в московском парке «Лужники» 17 июля.

Однодневные билеты на 17 июля в продаже с 20 января, — говорится в сообщении.

Группа Placebo появилась в 1994 году. На счету коллектива семь альбомов, последний, Loud Like Love, вышел в 2013 году.

Ранее стало известно, что хедлайнером второго дня Park Live станет группа The Killers из Лас-Вегаса. Третий день возглавят калифорнийцы The Offspring, писал NEWS.ru.