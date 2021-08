Экс-солист рок-группы AC/DC выпустил сингл

Экс-солист британской рок-группы AC/DC Дэйв Эванс выпустил сингл «Who's Gonna Rock Me?». Трек доступен на YouTube-канале «Dave Evans — тема». В записи композиции приняли участие Bad Boy Troy (гитара), Гари Партин (бас-гитара и гитара), Вазим Бальзаар (ударные) и Мартин Джиларди (клавиши).

Мы были довольно амбициозными парнями, когда начинали. Всегда стремились стать лучшими. После того как я покинул AC/DC, такая возможность появилась у Бона Скотту. Он очень много сделал для команды. Когда он умер [19 февраля 1980-го], я подумал о том, кто его сможет заменить. Но у меня самого не появилась и мысль вернуться в проект. Я и так был занят, работая с другими коллективами и над сольными проектами, — рассказывал Эванс изданию The Rocker Diaries.

Эванс был солистом AC/DC в 1973–1974 годах и записал с группой треки «Can I Sit Next To You Girl» и «Baby Please Don't Go». После AC/DC Эванс выступал с такими коллективами, как Rabbit, With Thunder Down Under и другими.

