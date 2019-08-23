https://static.news.ru/photo/0041e40c-c676-11e9-81f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com/Ed Sheeran

Британский певец Эд Ширан опубликовал на своём канале на YouTube клип на композицию Take Me Back To London, записанную совместно с грайм-исполнителем Stormzy.

На данный момент видео набрало более двух миллионов просмотров.

Примечательно, что оригинальный трек записан только при участии Stormzy. В видеоверсии свои части также исполняют британцы Jaykae и Aitch. А музыка является ремиксом продюсера из Лондона Sir Spyro.

Как ранее писал News.ru, новое музыкальное видео британского исполнителя Эда Ширана за считаные часы после выпуска набрало более миллиона просмотров.