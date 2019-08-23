Британский певец Эд Ширан опубликовал на своём канале на YouTube клип на композицию Take Me Back To London, записанную совместно с грайм-исполнителем Stormzy.
На данный момент видео набрало более двух миллионов просмотров.
Примечательно, что оригинальный трек записан только при участии Stormzy. В видеоверсии свои части также исполняют британцы Jaykae и Aitch. А музыка является ремиксом продюсера из Лондона Sir Spyro.
Как ранее писал News.ru, новое музыкальное видео британского исполнителя Эда Ширана за считаные часы после выпуска набрало более миллиона просмотров.