Британского музыканта Эда Ширана признали лучшим музыкантом десятилетия.
На счету Ширана 12 синглов и альбомов с 2010 по 2019 год, возглавлявших чарты,
Ему также принадлежит рекорд самого долгого пребывания альбома и синглов на первых строчках хит-парадов. Певец занимал лидирующие позиции в течение 79 недель.
Песня Shape of You стала успешным синглом 2010-х, который был номером один в течение 14 недель и разошёлся в количестве 4,5 млн копий.
В топ-10 синглов десятилетия также вошли Uptown Funk Марка Ронсона и Бруно Марса, Thinking Out Loud Эда Ширана, ремикс на Despacito Луи Фонси, Daddy Yankee и Джастина Бибера, Perfect Эда Ширана, One Dance Дрейка при поддержке Wizkid и Кайлы, Happy Фаррелла Уильямса, All of Me Джона Ледженда, Sorry Джастина Бибера и Rather Be в исполнении Clean Bandit и Джесс Глинн.
Как писал NEWS.ru ранее, Эд Ширан стал самым богатым музыкантом из Великобритании моложе 30 лет. Его состояние оценивается в 170 млн фунтов стерлингов.
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