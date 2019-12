https://static.news.ru/photo/76c58a74-1c08-11ea-a992-fa163e074e61_660.jpg Эд Ширан Фото: Famous/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британского музыканта Эда Ширана признали лучшим музыкантом десятилетия.

На счету Ширана 12 синглов и альбомов с 2010 по 2019 год, возглавлявших чарты, сообщает BBC.

Ему также принадлежит рекорд самого долгого пребывания альбома и синглов на первых строчках хит-парадов. Певец занимал лидирующие позиции в течение 79 недель.

Песня Shape of You стала успешным синглом 2010-х, который был номером один в течение 14 недель и разошёлся в количестве 4,5 млн копий.

В топ-10 синглов десятилетия также вошли Uptown Funk Марка Ронсона и Бруно Марса, Thinking Out Loud Эда Ширана, ремикс на Despacito Луи Фонси, Daddy Yankee и Джастина Бибера, Perfect Эда Ширана, One Dance Дрейка при поддержке Wizkid и Кайлы, Happy Фаррелла Уильямса, All of Me Джона Ледженда, Sorry Джастина Бибера и Rather Be в исполнении Clean Bandit и Джесс Глинн.

Как писал NEWS.ru ранее, Эд Ширан стал самым богатым музыкантом из Великобритании моложе 30 лет. Его состояние оценивается в 170 млн фунтов стерлингов.