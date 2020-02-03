https://static.news.ru/photo/a758793e-465c-11ea-8153-fa163e074e61_660.jpg Эмма Муньис и Дженнифер Лопес Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

11-летняя Муньис исполнила соло-партию песни Лопес Let’s Get Loud. Девочке подыграла на барабанах колумбийская певица Шакира. Видео с концертом опубликовано на YouTube-канале Национальной футбольной лиги.

Чемпионом 54-го Супербоула стал «Канзас-Сити», который обыграл соперника на 11 очков. Матч закончился со счётом 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0). Таким образом, «Канзас-Сити Чифс» впервые взял трофей с 1969 года.

Как писал NEWS.ru, певица Леди Гага, выступившая на финале Супербоула в 2017 году, высоко оценила шоу от Дженнифер Лопес и Шакиры.