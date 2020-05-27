Джастин Бибер завёл страницу в соцсети «ВКонтакте»

Канадский музыкант завёл аккаунт в российской социальной сети «ВКонтакте». Это не личная страница исполнителя, а его сообщество.
Первый пост был опубликован ещё в марте, но только сейчас стало известно, что это официальный паблик.
Сейчас в группе публикуются фотографии и посты Бибера из других соцсетей. Страница пока что набрала 160 подписчиков.
Ранее Джастин Бибер стал самым молодым исполнителем, семь альбомов которого достигли первой строчки американского хит-парада. Рекорд держался с 1961 года, писал NEWS.ru.
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