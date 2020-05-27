Джастин Бибер завёл страницу в соцсети «ВКонтакте»

https://static.news.ru/photo/1017d8d6-a00b-11ea-bfc1-fa163e074e61_660.jpg Джастин Бибер Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Канадский музыкант завёл аккаунт в российской социальной сети «ВКонтакте». Это не личная страница исполнителя, а его сообщество.

Первый пост был опубликован ещё в марте, но только сейчас стало известно, что это официальный паблик.

Сейчас в группе публикуются фотографии и посты Бибера из других соцсетей. Страница пока что набрала 160 подписчиков.

Ранее Джастин Бибер стал самым молодым исполнителем, семь альбомов которого достигли первой строчки американского хит-парада. Рекорд держался с 1961 года, писал NEWS.ru.