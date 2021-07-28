Дочь Малинина произвела фурор в Сети, перепев зарубежный хит

Дочь Александра Малинина Устинья опубликовала ролик, где она перепела зарубежный хит, и буквально взорвала Сеть. Девушка пошла по стопам знаменитого отца, она перешла на второй курс Королевской музыкальной академии, но мало кто слышал её вокал.

Устинья Малинина не раз публиковала отрывки со своих репетиций в Instagram, многие отмечали у 20-летней дочери артиста необычайный талант. Девушка оттачивает мастерство оперного пения. Но на этот раз Устинья оставила классику и спела популярную песню, чем восхитила подписчиков.

«Браво!!», «Голос как бархат, вы нужны нам на большой сцене, уже пора», «Когда же мы услышим концерты с этой безумно талантливой певицей», «Очень красиво!», «Божественно», «Очень органично», «Какой голосок!», «Боже! Как Вы чудесно поёте! Хочется слушать и слушать Ваш дуэт», наперебой восхищаются в комментариях пользователи.

Ранее сообщалось, что в прошлом году дочь Александра Малинина Устинья поступила в престижную лондонскую консерваторию Royal College of Music. Заведение считается одним из лучших в мире.