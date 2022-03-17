Депутат Госдумы Денис Майданов рассказал, каким будет «русское Евровидение»

В России создадут свой аналог международного песенного конкурса «Евровидение», из которого Европейский вещательный союз исключил нашу страну 25 февраля, на следующий день после начала спецоперации РФ на Украине. Каким будет «русское Евровидение», сможет ли Россия представить достойную альтернативу музыкальному фестивалю и чем закончились две предыдущие попытки сделать это, выяснил NEWS.ru.

«Добровидение» Терешковой и «Русвидение» Пиманова

О создании собственного аналога Евровидения в России всерьёз задумались в 2014 году после того, как победительницей конкурса стала «бородатая женщина» — австрийский певец Том Нойвирт, известный под псевдонимом Кончита Вурст. Тогда депутаты Госдумы Валентина Терешкова, Иосиф Кобзон (1937–2018) и Олег Нилов выступили с инициативой организации альтернативного музыкального соревнования — международного фестиваля народной песни «Добровидение».

Начиная с 2016 года конкурс ежегодно проводится в Санкт-Петербурге. Сегодня в состав попечительского совета фестиваля входят заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и другие видные общественные деятели. Но несмотря на такую поддержку, крупным национальным событием «Добровидению» стать не удалось.

В 2016 году российский певец Сергей Лазарев победил на Евровидении по итогам зрительского голосования, однако после подсчёта баллов членов жюри первое место было отдано украинской конкурсантке Джамале.

На волне негодования россиян по поводу упущенной победы и требований пересмотреть результаты журналист и президент медиагруппы «Красная звезда» Алексей Пиманов выразил желание создать в стране свой аналог евроконкурса — «Русвидение» — на базе музыкального фестиваля «Новая звезда», организованного в 2015 году Министерством обороны РФ и телеканалом «Звезда». «Новую звезду» проводят до сих пор, однако «Русвидение» так и не появилось.

«России надо заместить Евровидение своим конкурсом, и мы это сделаем»

После того как Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом «Останкино» заявили о своём выходе из Европейского вещательного союза в качестве ответной меры на отстранение России от участия в Евровидении в 2022 году, вопрос о создании отечественной альтернативы песенному конкурсу снова стал актуальным. Как рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов, аналогом Евровидения в России может стать международный музыкальный конкурс народных исполнителей «МиР» («Музыка и развитие»). Его первый сезон прошёл в прошлом году при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Московской области.

«МиР» — сильный конкурс, который проводится среди ансамблей, хоров, оркестров и народных исполнителей. Признаюсь, мы не рассчитывали на такой успех: участниками первого сезона стали более трёх тысяч детей и подростков от 7 до 15 лет из 150 городов России и Белоруссии. Сейчас мы уже работаем над вторым сезоном. Евровидение, конечно, надо замещать, и это будет сделано, — рассказал Денис Майданов.

По мнению певца, конкурс позволит молодым людям ярко заявить о себе. Депутат Госдумы убеждён, что концепция фестиваля «МиР» отвечает национальным интересам страны.

Интерес к национальной культуре, традиционный ценностям России был всегда, просто он не акцентировался в обществе. Приоритетом были шоу-бизнес, западная культура — всё, что вымывало наши ценности и музыкальные традиции. А ведь у нас большое количество талантливой молодёжи в регионах, которая посвящает свою жизнь именно игре на народных инструментах. Наша задача — сделать это веяние модным, открыть полноценную дорогу молодым исполнителям, — отметил Денис Майданов.

Что такое конкурс «МиР»

В беседе с NEWS.ru основатель конкурса «МиР» музыкальный продюсер Александр Яковлев уточнил, что условием участия в фестивале является умение играть на музыкальном инструменте (балалайка, баян, аккордеон, гусли, скрипка) либо исполнение народных песен на русском языке. Он отметил, что «народный жанр до недавнего времени считался в России неформатом, но судя по ажиотажу вокруг конкурса, время шоу-бизнеса заканчивается и будущее за старой доброй народной музыкой».

Гала-концерт первого конкурса «МиР» (участники, основатель Александр Яковлев и ведущий Александр Олешко) Организационный комитет международного конкурса «МиР»

По словам Яковлева, народный формат конкурса отнюдь не делает его скучным и устаревшим, поскольку «народная музыка замечательно миксуется с современными хитами».

Представьте себе, как может звучать песня Земфиры «Хочешь?», исполненная на балалайке! Или заглавная песня из фильма «Пираты Карибского моря» на баяне! Публика не просто в восторге, а в экстазе. Дети и подростки, слушая исполнение любимых хитов в таком неожиданном варианте, бегут записываться в музыкальные школы именно на народное отделение и влюбляются в народную музыку, которая воспитывает лучшие качества, — считает продюсер.

Александр Яковлев добавил, что «МиР» имеет все шансы «импортозаместить Евровидение». Для этого планируется расширить географию конкурса, пригласив представителей из ДНР, ЛНР, из дружественных стран — Индии, Китая, Сербии, Казахстана, Узбекистана и других. В отличие от Евровидения, где одним из главных требований является исполнение песен на английском языке, «МиР» будет приветствовать сохранение национальной идентичности в выступлениях. Также предполагается повысить возрастной ценз участников до 25 лет.

Яковлев подчеркнул, что второй сезона конкурса «МиР», гала-концерт которого планируется провести 2 ноября в Кремлёвском дворце, уже поддержало Министерство культуры России, Минкульт Московской области и Госдума. В настоящее время организаторы ведут переговоры о телевизионной трансляции финала на одном из федеральных каналов.

Яна Рудковская: российскому аналогу Евровидения понадобятся большие бюджеты

По мнению певицы Вики Цыгановой, необходимость проведения в России масштабного конкурса народной песни «давно назрела». Она призналась NEWS.ru, что звёздные участники различных музыкальных телешоу «неоднократно жаловались» ей на продюсеров, которые «навязывают» им исполнение иностранных песен в эфире, в то время как сами они предпочли бы петь на родном языке.

Я не против того, чтобы уважать чужую музыку. Но почему мы должны забывать о своей собственной культуре? Кстати, в США музыка стиля кантри, так называемая сельская музыка, народная более востребована, чем поп-музыка, — напомнила исполнительница.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, чей подопечный Дима Билан стал единственным российским артистом, одержавшим победу на Евровидении, в разговоре с NEWS.ru выразила мнение, что создать полноценный аналог оригинального конкурса будет очень сложно, поскольку эта задача требует много времени, сил и больших бюджетов.

Евровидение — это действительно крутой конкурс, альтернативы которому я пока, к сожалению, не вижу. И создать её, на мой взгляд, будет очень сложно. Наверное, аналог нужен, России необходимо движение вперёд. Но эта задача предполагает значительное количество времени, сил и больших бюджетов, — отметила Яна Рудковская.

Продюсер призналась, что из профессионального интереса обязательно посмотрит Евровидение, которое пройдёт с 10 по 14 мая в Турине (Италия). Яна Рудковская также выразила надежду, что «когда-нибудь спустя время Россия всё-таки сможет снова участвовать в конкурсе».