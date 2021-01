Церемонию вручения «Грэмми» отложили из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/2c32676c-4f96-11eb-a225-fa163e074e61_660.jpg Фото: grammy.com

Пандемия коронавируса стала причиной переноса церемонии вручения премии Академии звукозаписи США «Грэмми». Она должна была пройти 31 января.

Новая дата мероприятия пока неизвестна, однако, по словам источников, организаторы планируют провести церемонию в марте, пишет журнал Rolling Stone.

Премия вручается ежегодно и считается главной в музыкальном мире, она отмечает достижения в различных музыкальных жанрах как среди исполнителей, так и за продюсерскую работу. Список номинантов размещён на сайте премии.

Как писал NEWS.ru, альбом La Vida Cosmopolita российского музыканта Леонида Агутина был выдвинут в лонг-лист «Грэмми» в пяти номинациях. В частности, в номинациях «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом». Композиция Just A Rainy Day — в номинациях «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка». Также награду за аранжировку может получить композиция Father is Near You. В номинации «Лучшее видео» выдвинут клип Funky Cha.

Ранее музыкальный критик Илья Легостаев, узнав о номинировании Агутина на престижную премию, отметил уникальность этого события. Он напомнил, что российские артисты уже номинировались на «Грэмми» и даже выигрывали премию, однако это были академические музыканты.