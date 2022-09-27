Заслуженный артист РФ, певец, танцовщик, хореограф, киноактер, Борис Моисеев умер в Москве в возрасте 68 лет. Арт-директор исполнителя Сергей Горох нашёл тело артиста в его квартире на Краснопролетарской улице. Увидев артиста без сознания, Горох вызвал скорую, но прибывшие медики констатировали смерть. Карьера Моисеева началась в конце 1978 года. Когда он выступал в трио «Экспрессия» вместе с двумя девушками Ларисой «Лари» Хитана и Людмилой Чеснулявичюте, его заметила певица Алла Пугачева и пригласила работать в своем шоу. В 1987 году трио вышло из труппы Примадонны и начало сольную карьеру. Моисеев сотрудничал в российскими и зарубежными артистами, записывал с ними совместные песни, а также снялся в фильме «Дневной дозор». В 1992 году в интервью газете "Аргументы и факты" признался в своей гомосексуальности. Однако в 2010 г оду заявил, что не является геем и лгал по поводу своей ориентации. Пережил два инсульта.