https://static.news.ru/photo/0d8d59c6-5004-11ea-b5e7-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова не смогла удержаться на ногах после концерта в Брянске. Ассистенты под руки вывели девушку со сцены.

Бузова выступила в Брянске в День святого Валентина, сменила несколько костюмов за шоу и поблагодарила поклонников за цветы, аплодисменты и «реально огненный» приём, пишет StarHit.

Исполнительница поделилась видео из-за кулис: поддерживаемая двумя мужчинами и обессиленная Бузова идёт в гримёрку после выступления.

Что же я творила? Я отжигала? — запыхаясь, спрашивает она.

Как писал NEWS.ru, во время недавней встречи с модельером Жан-Полем Готье девушка призналась, что в юности не училась профессиональному пению или танцам. По словам Бузовой, теперь она совмещает гастроли с учёбой.