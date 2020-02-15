Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова не смогла удержаться на ногах после концерта в Брянске. Ассистенты под руки вывели девушку со сцены.
Бузова выступила в Брянске в День святого Валентина, сменила несколько костюмов за шоу и поблагодарила поклонников за цветы, аплодисменты и «реально огненный» приём,
Исполнительница поделилась видео из-за кулис: поддерживаемая двумя мужчинами и обессиленная Бузова идёт в гримёрку после выступления.
Что же я творила? Я отжигала? — запыхаясь, спрашивает она.
Как писал NEWS.ru, во время недавней встречи с модельером Жан-Полем Готье девушка призналась, что в юности не училась профессиональному пению или танцам. По словам Бузовой, теперь она совмещает гастроли с учёбой.
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