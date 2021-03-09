«Бурановские бабушки» рассказали, кто должен представлять РФ на Евровидении

https://static.news.ru/photo/db7ee59a-80c1-11eb-85d9-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/b_babushki

Manizha является талантливой исполнительницей, однако её песня не подходит для Евровидения и других международных соревнований. Такое мнение высказала художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева.

Никого не хочу обидеть, у меня такое ощущение, что не совсем для Евровидения эта исполнительница. Фольклор можно по-разному подавать, она как певица интересна, хороша. Наверное, она будет ещё репетировать. Но всё равно мне кажется, что эта песня проигрывает для уровня Евровидения. Это мои ощущения, — цитирует Прокопьеву RT.

Представитель «Бурановских бабушек» отметила, что была бы рада, если на состязание отправили группу Little Big, которая из-за пандемии коронавируса не смогла выступить в 2020 году.

Я слушала, смотрела, переживала. Конечно, очень жалко Little Big. Они настолько отличаются от всех вчерашних участников. Лучше было бы, конечно, чтобы они поехали, — заявила Прокопьева.

Ранее певица Манижа Сангин, она же Manizha, которая представит Россию на международном конкурсе песни «Евровидение», объяснила смысл своей песни «Русская женщина». По её словам, композиция посвящена трансформации самоощущения представительницы слабого пола в течение нескольких столетий. От, собственно, слабой она переходит к сильной и независимой. Российская женщина, отметила артистка, «прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной». Это долгая дорога «от фабричных цехов до полётов в космос». Такая женщина «никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя», уверена Manizha. Певица добавила, что написала песню 8 марта 2020 года, но представить общественности решила её лишь спустя год. На Евровидении артистка намерена продемонстрировать миру щедрость и открытость России.

О том, что Manizha будет представлять Россию на международном конкурсе, стало известно 8 марта. Певица стала победительницей зрительского голосования, которое проходило в эфире Первого канала. На участие в конкурсе также претендовали дуэт «2Маши» (Мария Зайцева и Мария Шейх) и инди-группа Therr Maitz.

Незадолго до этого от участия в Евровидении отказался панк-рейв-коллектив Little Big, писал NEWS.ru.