https://static.news.ru/photo/5d246570-5094-11ea-a9f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

По прогнозам букмекеров, победу на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году может одержать представитель Италии Diodato с песней Fai rumore («Шуметь»). Его шансы оценивают в 8%. Исполнитель победил в популярном в Италии конкурсе «Сан-Ремо» и получил право представить свою страну на европейской сцене.

Об этом сообщает Eurovisionworld. Также в пятёрке фаворитов конкурса Швеция, Россия, Норвегия и Австралия.

В этом году 65-й юбилейный конкурс пройдёт в Роттердаме, его девизом станет призыв «Откройся» (Open Up). Первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, гранд-финал, который определит победителя, — 16 мая.

Ранее NEWS.ru писал, что российские телеканалы могут отложить трансляцию Евровидения или вовсе отказаться от показа в случае какой-либо травли за «нетолерантность». Такое мнение высказал музыкальный эксперт Евгений Бабичев. Он связал это с возможным выходом в финал национального отбора в Норвегии уроженки России Лизы Васильевой с песней I Am Gay.