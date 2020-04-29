Бритни Спирс сожгла свой тренажёрный зал

https://static.news.ru/photo/25401490-8ae8-11ea-b7f4-fa163e074e61_660.jpg Бритни Спирс Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Американская певица Бритни Спирс рассказала, что сожгла свой домашний тренажёрный зал.

Исполнительница, сидя дома, занимается фитнесом и делится с подписчиками в Instagram упражнениями, которые можно делать взаперти, пока нет возможности сходить в спортзал. В одном из последних видео Спирс призналась, что не заходила в свой спортзал уже около шести месяцев.

У меня было две свечки, и одно повлекло другое, и я, короче, там всё спалила. Теперь у меня осталось только два тренажёра, — сказала она.

Артистка также рассказала, что уже несколько недель со своим новым возлюбленным, манекенщиком и бодибилдером Сэмом Асгари, из-за карантина.

В феврале Бритни Спирс сломала ногу и попала в больницу. Она получила травму во время танцев, писал NEWS.ru.