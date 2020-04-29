Бритни Спирс сожгла свой тренажёрный зал

Американская певица Бритни Спирс рассказала, что сожгла свой домашний тренажёрный зал.
Исполнительница, сидя дома, занимается фитнесом и делится с подписчиками в Instagram упражнениями, которые можно делать взаперти, пока нет возможности сходить в спортзал. В одном из последних видео Спирс призналась, что не заходила в свой спортзал уже около шести месяцев.
У меня было две свечки, и одно повлекло другое, и я, короче, там всё спалила. Теперь у меня осталось только два тренажёра, — сказала она.
Артистка также рассказала, что уже несколько недель со своим новым возлюбленным, манекенщиком и бодибилдером Сэмом Асгари, из-за карантина.
В феврале Бритни Спирс сломала ногу и попала в больницу. Она получила травму во время танцев, писал NEWS.ru.
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