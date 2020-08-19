Бритни Спирс решила отказать отцу в опекунстве

https://static.news.ru/photo/4931572e-e218-11ea-9e95-fa163e074e61_660.jpg Бритни Спирс Фото: face to face/Global Look Press

Американская певица Бритни Спирс попросила суд отказать её отцу Джейми Спирсу в опекунстве над ней. Она захотела видеть на этом месте своего менеджера Джоди Монтгомери.

В судебных документах, поданных адвокатом исполнительницы говорится, что Монтгомери уже почти год выполняет роль временного опекуна, передаёт TMZ. Женщина заменила отца Спирс, когда у мужчины начались проблемы со здоровьем.

Певица также заявила, что больше не хочет, чтобы её отец был единственным лицом, управляющим её состоянием. Она попросила назначить на роль заведующего её финансами «квалифицированного корпоративного бухгалтера».

Джейми Спирс контролировал личные отношения, решения по вопросам здоровья, выступлений и финансовых дел дочери с 2008 года по 2019 год. Её отправили под опеку отца после серии публичных срывов и госпитализаций.

В 2019 году прокуратура калифорнийского округа Вентура не нашла достаточных доказательств того, что отец певицы Бритни Спирс издевался над её старшим сыном, 13-летним Шоном. Обвинения Джейми Спирсу предъявлены не были, писал NEWS.ru.