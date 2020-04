Билли Айлиш заявила, что ей нравится на карантине

https://static.news.ru/photo/31152fb4-7970-11ea-9af3-fa163e074e61_660.jpg Билли Айлиш Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Американская певица Билли Айлиш призналась, что ей нравится сидеть дома в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Исполнительница стала участницей подкаста Telekom Electronic Beats, в котором отметила , что скучает по своим друзьям и ждёт, когда сможет увидеть их снова, но ей нравится быть одной.

Я получаю большое удовольствие от того, что я одна. У меня есть ощущение, что в Интернете все сидят со своими друзьями в FaceTime, — сказала артистка.

Певица считает, что когда люди снова смогут массово выйти на улицу, все будут друг другу очень рады, но через некоторое время каждый снова начнёт воспринимать это как само собой разумеющееся.

Как писал NEWS.ru, Билли Айлиш приняла участие в онлайн-концерте One World: Together At Home, сборы от которого будут направлены на борьбу с коронавирусом. С ней также выступили Элтон Джон, Пол Маккартни и Леди Гага.