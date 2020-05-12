Билли Айлиш подала в суд на сталкера

https://static.news.ru/photo/8cb11620-9460-11ea-8f98-fa163e074e61_660.jpg Билли Айлиш Фото: Z20/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская исполнительница Билли Айлиш обратилась в суд после преследования поклонника. Мужчина пытался попасть к ней в дом.

18-летний Пренелл Руссо пришёл к дому артистки 4 мая, позвонил в дверь и спросил её отца, здесь ли живёт Билли Айлиш, передаёт TMZ.

Отец певицы ответил, что позвонивший в дверь ошибся адресом, после чего Руссо сел на крыльцо. Он решил заночевать около дома исполнительницы, но его прогнала охрана.

Позже он снова подходил к дому и пытался войти, но его отгоняли. Отмечается, что Руссо не носил маску и перчатки. Сталкера несколько раз забирали в полицию, но это не помогало. В США не сажают в тюрьму тех, кто не совершил тяжких преступлений, чтобы избежать распространения коронавируса.

В итоге певица обратилась в суд и добилась запретительного приказа, согласно которому Руссо не может приближаться к ней больше, чем на 180 метров.

Как писал NEWS.ru, Билли Айлиш призналась, что ей нравится сидеть дома в изоляции из-за пандемии коронавируса. Она отметила, скучает по своим друзьям и ждёт, когда сможет увидеть их снова, но ей нравится быть одной.