https://static.news.ru/photo/9ecbc20a-652c-11ea-b500-fa163e074e61_660.jpg Билли Айлиш Фото: Robert Gladden/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская певица Билли Айлиш заявила о переносе весеннего тура. Своё решение артистка связала с опасениями по поводу распространения коронавируса.

У исполнительницы были запланированы на март 11 выступлений в городах США. О том, что они не состоятся, певица сообщила в соцсетях.

Грустно, что приходится так поступать, но нам нужно отложить эти даты, чтобы все были в безопасности. Мы сообщим вам, на какое время они могут быть перенесены. Пожалуйста, будьте здоровы. Я люблю вас, — говорится в заявлении Билли Айлиш.

Как писал NEWS.ru, американская группа Rage Against The Machine заявила, что переносит назначенные концертные даты в связи с объявленной пандемией гриппа. Группа планировала совместный тур с рэп-дуэтом Run The Jewels.