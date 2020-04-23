Бейонсе пожертвовала $6 млн на борьбу с последствиями пандемии коронавируса

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Правообладатели интеллектуальной собственности американской певицы Уитни Хьюстон дали разрешение на съёмки художественного фильма о её жизни. Проект получил название I Wanna Dance With Somebody, отсылающее к одному из её хитов.

Продюсеры описали картину как «полный радости, эмоциональный и разбивающий сердце праздник жизни и музыки величайшей ритм-н-блюз певицы всех времён», передаёт The Rolling Stone. Создатели пообещали снять фильм о поисках идеальных...