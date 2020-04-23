Музыка

Бейонсе пожертвовала $6 млн на борьбу с последствиями пандемии коронавируса

19:21, 23 апреля 2020
Фото: face to face/Global Look Press

Американская певица Бейонсе пожертвовала $6 млн на помощь людям, работающим на передовой в борьбе с пандемией коронавируса. Поддержкой будет заниматься её фонд BeyGOOD Foundation.

Структура объединилась с фондом Start Small основателя IT-компании Twitter Джека Дорси для перевода денег организациям, которые поставляют нуждающимся еду, лекарства и предметы первой необходимости, сообщает The Rolling Stone.

Также BeyGOOD Foundation поможет Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе предоставить людям средства для борьбы со стрессом, вызванным образовавшимся глобальным кризисом.

Как писал NEWS.ru, фонды американского музыканта Шона Картера, известного как рэпер Jay-Z, и певицы Рианны выплатили по $1 млн каждый на борьбу с пандемией коронавируса.

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