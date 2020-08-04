Канадский рэпер Дрейк подписался в Instagram на московского плиточника

https://static.news.ru/photo/9a8c6c26-d65b-11ea-a233-fa163e074e61_660.jpg Дрейк Фото: Darren Eagles/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Популярный канадский рэпер, многократный обладатель премии «Грэмми» Дрейк подписался на Instagram-аккаунт плиточника из Москвы Дмитрия Дроздова.

По данным Telegram-канала Mash, Дмитрий завёл страницу в соцсети около пяти лет назад. Он публикует на ней видео на тему своей профессиональной деятельности и не знает, кто такой Дрейк.

По словам мужчины, после того как рэпер, у которого более 70 млн подписчиков в Instagram, подписался на него, его жизнь никак не изменилась. С этого момента на его аккаунт подписались не более 500 человек. Однако к нему стали обращаться российские музыканты с предложениями о покупке аккаунта. Некоторые из них предлагали за страницу в соцсети миллион рублей. Сам Дроздов эти предложения считает несерьёзными.

При этом с творчеством рэпера он всё ещё не знаком, так как предпочитает другие музыкальные жанры. Подписываться на Дрейка в ответ москвич не стал.

Ранее NEWS.ru писал о том, что канадский музыкант Обри Дрейк Грэм, известный как рэпер Дрейк, выиграл суд против российской студии Sila Sveta, специализирующейся на сценическом дизайне. Компания ранее подала против него иск.