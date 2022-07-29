Американка отозвала иск против певца Боба Дилана Обвинявшая певца Боба Дилана в сексуальном насилии американка отозвала иск

Фото: Oliver Berg/Global Look Press

Боб Дилан

Адвокат 81-летнего певца Боба Дилана Орин Снайдер заявил, что иск с обвинениями в сексуальном насилии в отношении его подопечного отозван. По его словам, американка, обвинявшая певца в сексуальном насилии над собой более 50 лет назад, передумала судиться, сообщает РИА Новости.

Возмутительно, что дело вообще было возбуждено, — подчеркнул адвокат.

Истице, чьё имя в документах суда значилось под инициалами «Джей Си» (J. C.), в момент обращения в суд в августе 2021 года было 68 лет. Иск она подавала в Верховный суд штата Нью-Йорк.

В документах указывалось, что она подружилась с Диланом в 1965 году. Ему тогда было 20 лет, он употреблял наркотики и склонил к сексу её, 12-летнюю девочку. Истец уверяла, что певец специально установил тогда с ней «эмоциональную связь», чтобы в дальнейшем изнасиловать.

Ранее стало известно, что доказательства в момент подачи иска предъявлены не были, однако адвокат потерпевшей обещал обнародовать их во время судебного разбирательства. Защита Дилана тогда же объявила обвинения 56-летней давности «не соответствующими действительности» и пообещала опровергнуть их.