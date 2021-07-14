Агутин назвал песню Басты, которая останется в истории

Российский певец Леонид Агутин рассказал, что испытывает «ужас и содрогание» от современной музыки. При этом он выделил одну из песен Басты и заявил, что именно она «останется навсегда». Название композиции певец сообщил «МК».

Иногда происходящее вокруг вызывает у меня иронию, иногда ужас и содрогание. Но, наверное, каждое предыдущее поколение смотрит на следующее с ощущением, будто все летит в тартарары, — рассказал исполнитель.

Агутин добавил, что работая с молодыми музыкантами, он порой делает для себя приятные открытия. Так, певец выделил аранжировщика Павла Мурашова, который занимается хип-хопом и R’n’B и сотрудничает с Тимати. Его Агутин назвал «музыкальным профессором».

Но в истории останется только то, что талантливо. У нас тоже была куча наносного, но осталось только самое интересное, самое мелодичное. Сколько будет прочитано никому не нужных рэперских верениц, а навсегда останется «Сансара» Басты, потому что это круто, — отметил Леонид Агутин.

Ранее Агутин раскрыл свою «формулу любви», которая помогает ему сохранить брак с Анжеликой Варум. Также сообщалось, что музыкант подал в суд на блогера, обвинившего его в масонстве.