Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье Жёлтый уровень погодной опасности объявили из-за ветра в Москве и Подмосковье

В Москве и Московской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Причиной стал сильный ветер. Такие данные прогностической карты опубликованы на сайте Гидрометцентра.

Желтый — погода потенци,ально опасна — говорится в сообщении.

По даннмы Гидрометцентра, в Москве и области в настоящее время зафиксированы порывы ветра скоростью до 12-17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 12:00 14 мая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сложной погоды в ряде регионов России. По его словам, 13 мая в Архангельской, Вологодской, Ивановской и Ростовской областях ожидаются сильные дожди, а в Омской , Томской и Белгородской областях складывается серьёзная пожароопасная ситуация.