Женщина провалилась сквозь крыльцо на юго-востоке Москвы

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Женщина пострадала при обрушении крыльца аптеки на Краснодарской улице

Жительница Москвы провалилась сквозь крыльцо перед входом в аптеку на Краснодарской улице, сообщают журналисты «Москва 24». По имеющейся информации, пострадавшей потребовалась помощь медиков.

Пострадавшую, как пишут журналисты, госпитализировали с травмой живота. Москвичка, по их данным, находится в городской клинической больнице имени Демихова. О ее состоянии не сообщается.

Ранее в Москве водитель «Яндекс.Такси» принял роды у пассажирки, которая вместе с мужем ехала в больницу. Сам мужчина рассказал, что у женщины во время поездки начались схватки и ему пришлось сократить маршрут, чтобы доставить роженицу к медикам намного быстрее, чем показывал навигатор.

Юсуф Катчиев вез чету в роддом, когда у пассажирки начались схватки. По словам водителя, до учреждения оставалось ехать около часа, из-за чего он обратился к полицейским и попросил сопроводить машину. В ответ на это силовики подсказали, где больница, но отказали в иной помощи, вынудив водителя действовать по-своему: он включил аварийку и ехал там, где мог срезать.