Женщина погибла при пожаре в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилая женщина погибла в результате пожара на юго-западе Москвы, сообщили в прокуратуре столицы. Точная причина возгорания устанавливается.

В квартире на 11-м этаже жилого дома на улице Паустовского произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1947 года рождения. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, — говорится в сообщении.

По предварительным данным Следственного комитета России по Москве, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем в результате курения. В ведомстве уточнили, что женщина скончалась в карете скорой помощи из-за отравления продуктами горения.

По информации ТАСС, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В ближайшее время следователи назначат экспертизы, в том числе пожарно-техническую и судебно-медицинскую.

Ранее сообщалось, что в Самаре в многоквартирном доме произошел взрыв газа, за которым последовало возгорание. В тушении пожара были задействованы 21 человек и шесть единиц техники. В результате происшествия погиб один человек. Еще шестеро, в том числе ребенок, были спасены.

Кроме того, два человека погибли при пожаре в бытовках в Пензе. Пламя охватило постройку площадью около 300 квадратных метров. Тела погибших обнаружили при разборе конструкций. В тушении возгорания участвовали 29 специалистов и пять единиц техники МЧС России.