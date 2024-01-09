Двое человек погибли при пожаре в бытовках у строящегося ЖК в Пензе

Фото: МЧС России

Двое человек погибли при пожаре в бытовках в Пензе, сообщает пресс-служба МЧС России. Пламя охватило постройку площадью около 300 кв. м. Тела погибших обнаружили при разборе конструкций. Их личности пока не установлены.

На территории стройки загорелись бытовки на 300 кв. м. При разборе конструкций пожарные МЧС России обнаружили двоих погибших, их личности устанавливаются. На месте работают 29 специалистов и пять единиц техники МЧС России. Проводится проливка, причина пожара устанавливается, — сообщили в МЧС.

«Столица 58» уточняет, что возгорание произошло на территории строящегося жилого комплекса за трассой М-5 на улице Побочинской. Потушили огонь к 20:15.

Ранее в коммунальной квартире Санкт-Петербурга вспыхнул пожар, в результате чего погибли двое детей — девочка пяти лет и семилетний мальчик. Также пострадала мать несовершеннолетних, женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии. Специалисты проводят осмотр места ЧП и выясняют детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.