Женщина погибла при пожаре на юго-западе Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Женщина погибла в результате пожара на Новоясеневском проспекте в Москве. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры. Ранее речь шла об одном пострадавшем в результате инцидента.

По информации ведомства, после ликвидации пожара на балконе квартиры было обнаружено тело женщины. Сообщается, что она проживала там вместе с сыном и матерью.

Ранее стало известно о пожаре, который возник в одной из квартир на 8-м этаже 9-этажного жилого дома на Новоясеневском проспекте в Москве. Telegram-канал Readovka сообщил, что в результате происшествия пострадала одна пожилая женщина. Она госпитализирована с легкими травмами.

По информации столичного главка МЧС, площадь возгорания составила 60 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован. Медики осматривают трех человек.

Также сообщается, что Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара.

3 декабря в центре Москвы на Цветном бульваре загорелся ресторан Folk. Были эвакуированы 20 человек. Площадь пожара составила три квадратных метра. Позже стало известно, что причиной возгорания стало воспламенение утеплителя.