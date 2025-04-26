Жара вернется в майские праздники, будет до +20: прогноз погоды в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Последние дни апреля принесли в Москву мощные заморозки из-за арктического вторжения. Когда в столицу вернется тепло, какой будет погода на майские праздники?

Какая погода пришла в Москву в выходные 26–27 апреля

Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что утром 26 апреля в Подмосковье было зафиксировано около 0 градусов. Холоднее всего было на западе: температура воздуха в Смоленской области упала до минус 3 градусов, в Волоколамске и Новом Иерусалиме было минус 0,7 градуса.

«И это только начало арктического вторжения! Следующие ночи станут холоднее! Заморозки в Москве в последней пятидневке апреля случаются раз в 3–4 года. Самые сильные случились в 2003 году с минимальной температурой воздуха на ВДНХ минус 4,4 градуса», — указывает синоптик.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечает, что в Москве вероятен мокрый снег. Его коллега Михаил Леус назвал погоду «почти мартовской».

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«[26 апреля] столичный регион окажется под влиянием тыловой части циклонического вихря, центр которого расположится над Вяткой. В такой ситуации облаков в небе будет много, ожидается порывистый ветер и местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Жители региона по-настоящему ощутят начало похолодания — температура будет ниже вчерашней более чем на 10 градусов. В Москве без существенных осадков. Температура воздуха — плюс 6–8 градусов, по области — плюс 4–9. Атмосферное давление около нормы. В воскресенье местами кратковременные дожди с мокрым снегом, ветрено и плюс 5–7», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сколько будет градусов в Москве в первые майские праздники, вернется ли тепло

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что воскресенье будет еще холоднее. В ночь на понедельник, 28 апреля, температура воздуха может упасть до минус 3 градусов. В тот же день ситуация начнет улучшаться.

Первые три дня недели, перед началом майских праздников, установится температура плюс 8–13 градусов, с облачностью и дождями. 1 мая немного потеплеет, несмотря на дожди, облачность начнет рассеиваться, а атмосферное давление расти.

Тепло (по данным различных прогнозов, до плюс 15–20 градусов) ожидается уже в пятницу, 2 мая. Ясная и теплая, до плюс 20 градусов, погода ожидается и в субботу. В воскресенье немного похолодает, вернутся дожди и облачность.

Что будет с погодой в Санкт-Петербурге, будет ли потепление

В Санкт-Петербург арктическое вторжение пришло еще раньше, чем в Москву, и город остается на холодной периферии циклона, отмечает Леус.

«Холодная волна продолжается. Сегодня Северная столица останется под влиянием западной периферии циклонического вихря, и вместе с ветрами северных румбов к берегам Невы продолжат поступать холодные воздушные массы и очаги осадков в смешанной фазе. Температура воздуха — плюс 5–7 градусов, в Ленинградской области — плюс 2–7. Атмосферное давление выше нормы. В воскресенье без существенных осадков, ночью заморозки, днем — плюс 6–8 градусов», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отмечает, что в ночь на субботу температура в городе везде была ниже нуля. На выходных температурный фон сохранится.

«[26 апреля] в центре Санкт-Петербурга пройдут осадки в виде мокрого снега с дождем. Будет это с середины дня и отдельными зарядами. В воскресенье хотя и сохраняется холодный день с такой же температурой, но без осадков и с солнцем. Осадки придут только в ночь на понедельник вместе с циклоном и потеплением», — прогнозирует Колесов.

Гидрометцентр Петербурга прогнозирует некоторое улучшение погоды: 28 апреля до плюс 12 градусов (до плюс 9 по версии Foreca), однако на неделе температура не вырастет. Только 1–2 мая температура воздуха в Санкт-Петербурге поднимется выше плюс 10 градусов, до плюс 15 в пятницу, однако и это потепление не удержится надолго.

По данным Meteovesti.ru, по-настоящему теплеть начнет только во вторые майские праздники, когда после 8 мая температура воздуха в Санкт-Петербурге шагнет выше плюс 15 градусов.

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