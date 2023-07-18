«Это покушение»: президент МТПП о протекшей крыше в здании Совфеда В зданиях Совета Федерации и Госдумы протекли крыши из-за ливня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В здании Совета Федерации во время круглого стола из-за ливня протекла крыша. Во время совещания на тему «История Совета Федерации» сенаторы сначала поставили на стол пластиковый стакан, в который капала вода, но позже заменили его ведром. В итоге заседание перенесли в другой зал, сообщает РИА Новости. На последнем этаже здания Госдумы появились подтеки воды, с лестничного пролета капала вода. В нижней палате также затопило курилку.

Нашу репутацию не подмочить, товарищи, — пошутил выступавший на заседании бывший вице-спикер верхней палаты парламента Анатолий Долголаптев.

Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов в шуточной манере охарактеризовал удар стихии как покушение.

Это покушение, — сказал Платонов.

Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» сообщил, что в некоторых районах столицы меньше чем за час выпало более четверти месячной нормы осадков.

В период с 14:00 до 15:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки, — говорится в сообщении.

Ранее из-за обрушившейся на Москву стихии администрация Парка Горького сообщила о временном закрытии территории для граждан. Самое большое колесо обозрения в Европе «Солнце Москвы» остановилось вместе с людьми.

Ранее были опубликованы кадры, на которых запечатлен мужчина, передвигающийся по затопленному двору на байдарке с веслом.