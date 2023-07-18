В Москве после сильного ливня местный житель выплыл на дорогу на лодке

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

В московском районе Марьина Роща местный житель выплыл на улицу на лодке, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». На видео, которое опубликовал канал, видно, что мужчина плывет на синей байдарке по затопленной дороге, при этом проезжающие мимо машины обливают его водой.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Складочной. В то же время на Патриарших прудах прохожие спокойно проходят по полностью затопленной дороге. Канал также опубликовал кадры с улицы Остоженка в центре столицы, где образовалась в прямом смысле слова река, а вода достигает уровня колен. Уточняется, что в столице менее, чем за час выпало более четверти месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что сильный дождь в Москве привел к подтоплениям на улицах города. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как жители российской столицы, борясь со шквалистым ветром, пытаются найти укрытие от непогоды. Автомобили москвичей же с трудом пробираются через потоки воды. Горожане утверждают, что вода попала даже в вестибюли станций московского метрополитена. Кроме того, из-за плохих погодных условий самое большое колесо обозрения в Европе «Солнце Москвы» встало вместе с людьми. Тем временем столичные кафе и рестораны постепенно закрывают летние веранды в целях обеспечения безопасности посетителей.

Метеоролог Александр Шувалов ранее рассказал NEWS.ru о грядущем ухудшении погодных условий в Москве. По его словам, после дождей, которые продлятся до 19 июля, в городе ожидается резкое похолодание. Синоптик рекомендует москвичам и гостям столицы не парковать автомобили под деревьями, так как их может повалить штормовой ветер.