Парк Горького закрыли из-за обрушившихся на Москву ливней

Администрация Парка Горького сообщила о временном закрытии территории для жителей и гостей Москвы. Причиной названы ливни, захлестнувшие российскую столицу 18 июля.

Друзья, дождь набирает обороты, Парк Горького временно закрывается, — говорится в Telegram-канале центрального парка столицы.

«Москва 24» при этом сообщает о надвигающейся второй волне ливней в столице. Отмечается, что ливень будет более интенсивным.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» ранее опубликовал кадры, на которых очевидцы засняли мужчину, передвигающегося по затопленному двору на байдарке с веслом. Проезжающие мимо машины при этом окутывали его водой.

9 июля на сочинский микрорайон Хосту обрушился ливень, который смыл автомобили и подтопил несколько домов, жителей одного из зданий пришлось эвакуировать. За ночь в районе выпало около 80 мм осадков, о пострадавших не сообщалось. Штормовое предупреждение действовало на всей территории Сочи.

Ранее в поселке Новомихайловском под Туапсе потоки воды после мощных ливней снесли пешеходный мост. Момент крушения инфраструктуры заснял на камеру очевидец. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, после буйства стихии в районе без вести пропавшими числятся четыре человека. В Туапсинском районе 15 июля снова начались сильные дожди. Ливень прошел в Джубге и Новомихайловском.