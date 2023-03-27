В Подмосковье не дали открыть платный лицей вместо бесплатной школы Родители добились открытия бесплатной школы в подмосковной Опалихе

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Жители подмосковного микрорайона Опалиха, купившие квартиры в новом ЖК «Серебрица», добились того, чтобы построенное рядом с ними здание образовательного учреждения стало бесплатной школой, а не платным лицеем, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Застройщик ЖК включил в договор продажи квартир школу и детсад, но перед сдачей объектов стало известно, что владельцы хотят брать за обучение в новом лицее по 20 тысяч рублей в месяц за каждого ученика.

Жильцы ЖК проводили митинги, а также собрали тысячу подписей и 400 обращений и привлекли внимание депутатов Госдумы, которые обратились в прокуратуру. В итоге надзорное ведомство потребовало от администрации открыть в здании общеобразовательную школу, адаптированную в том числе для обучения детей с инвалидностью.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов обвинил застройщиков в том, что они в погоне за прибылью строят дома без обеспечения населения инфраструктурой. Из-за этого в России до сих пор во вторую смену вынуждены учиться 2,5 миллиона школьников, а 13 тысяч учеников посещают школу в третью смену.