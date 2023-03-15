Краснов назвал виновных в «безобразии» с переполненными школами Генпрокурор Краснов: 2,5 млн школьников учатся во вторую смену из-за застройщиков

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Застройщики жилья в погоне за прибылью строят дома без обеспечения населения всей необходимой инфраструктурой, включая образовательные учреждения, заявил генпрокурор Игорь Краснов во время расширенного заседания коллегии возглавляемого им ведомства, передает ТАСС. По его данным, из-за недостаточности инфраструктуры во вторую смену приходится учиться 2,5 млн школьников. И более 13 тысяч вынуждены получать среднее образование в третью смену.

Несмотря на немалое финансирование мероприятий по строительству объектов образования, остается острой проблема переполненности классов. В 2022 году во вторую смену учились более 2,5 млн школьников, 13,5 тыс. вынуждены были это делать в третью смену. Основными причинами такого безобразия являются неисполнение подрядчиками условий госконтрактов, строительство в погоне за прибылью жилых комплексов без социальной инфраструктуры, — заявил Краснов.

В пример генпрокурор привел ситуацию из Ингушетии, где при контроле прокуроров удалось к началу года открыть школу, чье введение в эксплуатацию откладывалось два года. А в Сочи прокуроры заставили власти переделать генплан города, добавив в него 36 школ.

Ранее в Тобольске ученики опубликовали в соцсетях видеозаписи с тараканами в их школьной столовой. В школе заявили, что заняты этим вопросам и проводят дезинсекцию. Учащиеся же пишут в соцсетях, что тараканы бегают в кабинетах школы и в столовой давно и все к ним уже привыкли.