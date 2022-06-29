«За царя!»: пытавшегося подорвать собственную квартиру москвича задержали Mash: пытавшегося взорвать квартиру москвича задержали, граната оказалась муляжом

Пытавшегося взорвать квартиру на западе Москвы Ивана Гуреева задержали. Telegram-канал Mash узнал о том, что граната, чеку которой грозился выдернуть 35-летний мужчина, оказалась муляжом. Ранее сообщалось, что Гуреев начал вести себя неадекватно после того, как его отказались брать в ряды Вооруженных сил России из-за судимости.

Сейчас гранату возьму и взорву здесь всех. Я возмущен тем, что меня, как гражданина РФ не берут в добровольцы. Я хочу пойти воевать за Россию! За Русь хочу стоять, за корону и царя, — сквозь слезы кричал мужчина.

Соседи Гуреева рассказали, что подобное поведение мужчины наблюдалось и ранее. Жильцы утверждают, что москвич часто устраивал драки, которые заканчивались поножовщиной. Местные жители отметили, что о проделках Гуреева осведомлен местный участковый.

Что там, не опохмелился что ли? Сосед? Там (в квартире Гуреева — News.ru) всегда бардак, всегда пьянки и гулянки, — высказались соседи задержанного.

Ранее сообщалось, что Гуреев работает охранником. Из профиля в соцсетях ясно, что Гуреев — поклонник воровской культуры. Он публикует фотографии с оружием, а также цитаты про «блатную» жизнь.