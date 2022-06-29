Москвич пригрозил взорвать квартиру из-за отказа взять его в ВС России Mash: москвич угрожает взорвать гранатой свою квартиру из-за отказа взять его в ВС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

35-летний житель Москвы Иван Гуреев заперся в квартире на западе столицы, угрожая взорвать гранатой свое жилище. Причиной стал отказ взять его в Вооруженные силы России, чтобы поехать на Украину, пишет Mash. По данным источника, мужчина не может вступить в ряды российской армии из-за судимостей.

35-летний Иван Гуреев заявляет, что в руках у него граната и он готов взорвать ее в любую секунду. В доме началась эвакуация, на месте работают оперслужбы. Врачи и полиция дежурят у его двери, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина работает охранником. Из профиля в соцсетях ясно, что Гуреев — поклонник воровской культуры. Он публикует фотографии с оружием, а также цитаты про «блатную» жизнь.

Ранее в больницу Подмосковья доставили 13-летнего школьника, у которого во рту взорвалась электронная сигарета. По одной из версий, причиной взрыва мог стать некачественный аккумулятор, тогда как следователи предположили, что сигарета могла оказаться миной-ловушкой. Сам пострадавший настаивал на том, что в сигарете, которую он нашел в почтовом ящике бабушки, была кустарная взрывчатка.