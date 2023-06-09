Дибров находится в коме после конфликта с Понасенковым

Фото: Евгений Понасенков/vk.com

Евгений Понасенков

Гендиректор юридической фирмы Олег Дибров, которого толкнул друг историка Евгения Понасенкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), находится в коме, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, пострадавшему провели операцию, но мужчина так и не пришел в себя.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 55-летнего юриста потеряли родственники. Около восьми вечера 6 июня Дибров, предположительно, поехал с работы домой — в арендованную квартиру на улице Сивцев Вражек, где и произошла потасовка с Понасенковым и его приятелем Рамисом Зариповым.

По одной из версий, Понасенков ударил пьяного мужчину, однако историк утверждал, что этого не делал.

Звездный адвокат Сергей Жорин считает, что если в отношении историка заведут уголовное дело после конфликта, это будет свидетельствовать о личной неприязни к Понасенкову. По его словам, на опубликованном в Сети видео видно, что он ни на кого не нападал, а пытался защититься. Юрист считает, что возбуждение дела в данном случае незаконно.